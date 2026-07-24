Arverne finalise avec succès l'émission d'ORANE de 70 millions d'euros

Arverne, fournisseur français de solutions géothermales, annonce la finalisation de son émission d'Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ORANE) pour un montant total de 70 MEUR. Cette opération, intégralement souscrite par Geogreen, Bpifrance, ADEME Investissement, Crédit Mutuel Equity et Eiffel Investment Group, constitue une étape majeure dans le financement du groupe.

Elle confirme la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance d'Arverne, son positionnement différenciant d'acteur intégré de la géothermie et du lithium géothermal, et sa capacité à déployer à grande échelle des infrastructures énergétiques bas carbone.

Les fonds levés permettront à Arverne d'accélérer l'exécution de son plan stratégique Dual Flow, en soutenant la montée en puissance de ses capacités industrielles, le développement commercial de ses activités et le déploiement de ses infrastructures sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Afin d'accompagner cette dynamique de croissance soutenue, le groupe poursuit l'étude de financements complémentaires, incluant notamment la réalisation d'une augmentation de capital.

Les ORANE porteront intérêts à compter de la date de souscription à un taux annuel égal à 7%, entièrement capitalisés. Le remboursement des ORANEs se fera soit en numéraire, soit en actions nouvelles de la société, soit par remise d'actions existantes Lithium de France et 2gré détenues par la société.