Arverne et RGreen Invest accélèrent le déploiement de la géothermie en Europe

RGreen Invest a finalisé un investissement de 52,4 millions d'euros via son fonds Infragreen V dans Geogreen, holding de Pierre Brossollet, fondateur et PDG d'Arverne, acteur français des solutions géothermales.

Cette opération illustre la volonté de RGreen Invest (société de gestion indépendante spécialisée depuis 15 ans dans le financement de la transition énergétique) d'accompagner des entrepreneurs engagés dans le déploiement des infrastructures stratégiques, contribuant ainsi à la souveraineté énergétique européenne, la compétitivité industrielle et la décarbonation de l'économie.

Convaincu que la géothermie est une solution incontournable pour répondre aux enjeux d'une sécurité énergétique décarbonée, RGreen Invest poursuit la diversification de son portefeuille au service d'infrastructures stratégiques compétitives. La société de gestion démontre à nouveau son engagement à apporter les moyens financiers à des projets entrepreneuriaux à impact durable.

Grâce à son modèle intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur géothermale, Arverne dispose d'atouts différenciants pour répondre à la demande croissante de chaleur renouvelable locale. Ce groupe est ainsi en mesure d'accélérer le déploiement à grande échelle de solutions géothermales bas carbone compétitives au service des collectivités et des industriels, tout en valorisant des ressources stratégiques telles que le lithium géothermal, essentiel à la souveraineté de la transition énergétique.

Un partenariat stratégique pour soutenir le financement du plan Dual Flow d'Arverne

L'investissement de RGreen Invest fait suite à la levée de l'ensemble des conditions suspensives du protocole annoncé le 16 juin dernier. Il conduira Geogreen à devenir le premier souscripteur au projet d'émission d'ORANE avec un investissement de 37 MEUR sur un total de 70 MEUR, aux côtés de Bpifrance, Eiffel Essentiel, ADEME Investissement et Crédit Mutuel Equity.

Cette opération constitue une étape majeure dans le financement du plan stratégique Dual Flow d'Arverne. Elle reflète l'approche de RGreen Invest, qui accompagne les entreprises déployant des infrastructures stratégiques à impact en Europe, en soutenant des entrepreneurs visionnaires dont elle partage l'ambition.

La conclusion de cette opération s'est traduite par la cooptation au conseil d'administration d'Arverne de la société Geogreen, représentée par Alexis Broders, Managing Partner de RGreen Invest.

"Ce partenariat renforce mon engagement capitalistique tout en dotant Arverne de moyens financiers supplémentaires pour la création de valeur durable et l'atteinte de nos ambitions. À horizon 2031-2033, Arverne vise une production annuelle d'environ 4 TWh d'énergie géothermale profonde en France, soit plus de 50% des objectifs de la feuille de route énergétique nationale, correspondant à près d'un million de tonnes de CO? évitées par rapport au gaz. La production annuelle de 27 000 tonnes de carbonate de lithium en Alsace permettra d'équiper les batteries de 800 000 véhicules électriques. Les modèles économiques que nous développons, fondés sur des marges d'EBITDA supérieures à 50% et des contrats pluridécennaux, offriront des revenus sécurisés et des flux de trésorerie récurrents", a déclaré Pierre Brossollet, fondateur PDG d'Arverne.