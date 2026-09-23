Arverne creuse sa perte nette au 1er semestre

Le chiffre d'affaires d'Arverne s'est établi à 7,4 millions d'euros au 1er semestre 2026, en recul de 19,6% sur un an. Cette évolution s'explique principalement par l'achèvement du chantier ADP, dont le niveau d'activité était supérieur à celui du chantier Safran, compensé par l'arrêt des prestations réalisées pour le compte de Storengy.

Le fournisseur français de solutions géothermales enregistre sur ce semestre une perte nette de 12,3 MEUR contre une perte de 10 MEUR au premier semestre 2025.

Une gestion financière rigoureuse

La discipline financière du groupe se traduit par une amélioration significative des flux opérationnels nets à -8,1 MEUR, contre -11,6 MEUR au 1er semestre 2025, portée par un besoin en fonds de roulement positif de 1,1 MEUR. Les investissements, principalement dédiés au développement de Lithium de France, s'élèvent à 27,7 MEUR, la trésorerie ressort à 45,5 MEUR au 30 juin 2026.

L'endettement financier net s'établit à -5,6 MEUR au 30 juin 2026, contre -41,0 MEUR au 31 décembre 2025, reflétant principalement la consommation de trésorerie liée aux investissements réalisés au cours du semestre, notamment sur le projet Lithium de France.

A noter qu'hors dettes de loyers, l'endettement net demeure stable à -33,8 MEUR au 30 juin 2026 contre -70,4 MEUR au 31 décembre 2025, illustrant la maîtrise de la structure financière du groupe.

Arverne confirme ses objectifs 2026 et poursuit l'exécution de sa feuille de route autour de plusieurs jalons clés :

- Projet Lithium de France : après la validation des principales étapes de la phase pré-industrielle, les prochains jalons du projet en 2026 seront l'achèvement de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES), la spécification de la qualité batterie avec Renault et les résultats de l'Etude Définitive de Faisabilité (DFS).

- Développement commercial : poursuite de la dynamique commerciale du groupe, soutenue par un portefeuille d'opportunités en développement, avec l'ambition de progresser vers 400 MEUR de contrats commerciaux de long terme.

- Financement : après le succès de l'émission de 70 MEUR d'ORANE réalisée en juillet 2026, Arverne adaptera la mobilisation de financements complémentaires au phasage de ses investissements, aux besoins de ses projets et aux conditions de marché.

- Responsabilité et excellence opérationnelle : poursuite des engagements RSE, portée par l'expertise, l'engagement et le développement de ses équipes.