Arverne attribue un nouveau permis de recherche de lithium géothermal en Auvergne

Arverne, premier fournisseur français de solutions géothermales, annonce l'octroi d'un nouveau permis exclusif de recherches (PER) de lithium et substances connexes, dit "Bassin de Limagne".

D'une superficie de 442,68 km² dans le Puy-de-Dôme et accordé pour une durée de cinq ans, ce nouveau permis vient renforcer le portefeuille d'actifs d'Arverne et conforte sa position de premier détenteur français de permis exclusifs de recherches en géothermie, avec désormais 9 PER, dont 3 dédiés au lithium.

Un nouveau potentiel de développement au coeur d'un territoire déjà exploré par Arverne

L'attribution de ce permis constitue une nouvelle étape dans le développement d'Arverne en Auvergne, territoire sur lequel le groupe est engagé depuis plusieurs années.

Le périmètre du PER "Bassin de Limagne" se superpose à celui du PER "Riom-Clermont-Métropole", également détenu par Arverne, sur lequel une exploration 3D a déjà été réalisée afin d'étudier le potentiel de la ressource en chaleur géothermale.

Arverne dispose ainsi d'une connaissance déjà avancée du sous-sol, des données géologiques et du territoire, qui constitue un socle solide pour accélérer les prochaines phases d'exploration.

En parallèle, Arverne et le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ont engagé cette année un partenariat scientifique consacré à l'étude du sous-sol du bassin clermontois. Les équipes collectent, analysent et modélisent les données géologiques, hydrogéologiques et thermiques disponibles. Ces travaux prolongent les recherches conduites dans la région dans le cadre du PEPR sous-sol "bien commun" dans le Massif central.

Chaleur et lithium : élargir le potentiel de valorisation du sous-sol

Ce nouveau permis ouvre désormais la voie à l'évaluation du potentiel en lithium géothermal du bassin de Limagne, en complément de son potentiel en chaleur déjà étudié par Arverne.

L'ambition est d'évaluer les conditions permettant, à terme, de développer un modèle intégré combinant production locale de chaleur renouvelable et extraction de lithium géothermal, sur le modèle du projet développé par le projet Lithium de France déployé par Arverne en Alsace du Nord.

Les prochaines étapes permettront d'approfondir la connaissance de la ressource et d'en évaluer le potentiel technique, économique et industriel.