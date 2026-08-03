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Arval (BNP Paribas) boucle le rachat d'Athlon
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 07:07
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BNP Paribas indique que, suite aux autorisations réglementaires requises, Arval, sa filiale de location longue durée et de solutions de mobilité, a finalisé l'acquisition d'Athlon, anciennement filiale de Mercedes-Benz Group, conformément au calendrier annoncé lors de l'entrée en négociations exclusives en décembre dernier.

Le groupe bancaire français souligne que cette opération permet à Arval d'atteindre un parc combiné de 2,3 millions de véhicules, créant ainsi le co-leader européen de la location longue durée de véhicules.

Son impact estimé sur le ratio CET1, d'environ -13 points de base, est déjà intégré dans la trajectoire de capital de BNP Paribas. Le retour sur capital investi attendu serait de 18%, représentant une contribution positive au résultat net part du groupe de l'ordre de 200 MEUR au terme de la 3e année.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de BNP Paribas de développer ses plateformes rentables sur des marchés en croissance et d'améliorer son profil de profitabilité via des leviers de croissance ciblés. Le groupe détaillera la trajectoire d'Arval / Athlon à l'occasion d'un Deep Dive dédié au 1er semestre 2027.

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