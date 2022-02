Artrade choisit la solution Eniblock de The Blockchain Group pour révolutionner le marché des NFT

Artrade, la marketplace innovante de NFT conçue comme une application sur les réseaux sociaux, annonce une collaboration clé avec The Blockchain Xdev, la société spécialisée et leader dans la blockchain de The Blockchain Group, afin d'accélérer son développement.



Ce contrat avec The Blockchain Group favorise le développement et l'intégration de nouvelles technologies blockchain d'Artrade pour accélérer le lancement d'un nouveau modèle social au sein de l'écosystème NFT. En s'appuyant sur la vaste expertise technique de The Blockchain Xdev, Artrade s’assure de promouvoir et de poursuivre la création de la première application NFT au monde.

En choisissant Eniblock, une solution unique développée par The Blockchain Xdev, Artrade offrira une expérience complète à son public tout en créant un écosystème fiable, respectueux de l'environnement et accessible qui permet à quiconque de participer directement au marché du NFT à partir de n'importe quel smartphone ou appareil mobile.