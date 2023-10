Artprice by Artmarket.com félicite l'artiste Tarik Kiswanson, lauréat du Prix Marcel Duchamp 2023, porté par l'ADIAF

PARIS , 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dédié au rayonnement international de la scène française en matière d'art contemporain, le Prix Marcel Duchamp distinguait, au début de l'année, quatre finalistes : Bertille Bak (représentée par la galerie Xippas et The Gallery Apart), Bouchra Khalili (représentée par la galerie Mor Charpentier et ADN Galeria), Massinissa Selmani (représenté par la galerie Anne-Sarah Benichou , Selma Feriani et Jane Lombard ) et enfin Tarik Kiswanson (représenté par les galeries carlier | gebauer et Sfeir-Semler) qui remporte le sésame de cette 23ème édition.

Pour thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket, "Les quatre finalistes, actuellement exposés au Centre Pompidou, illustrent, cette année encore, la diversité et l'excellence des pratiques de la scène artistique française. Toutes nos félicitations à eux et en particulier à Tarik Kiswanson, lauréat du Prix Marcel Duchamp cette année. Artprice.com by Artmarket est fière de soutenir l'ADIAF et le Prix Marcel Duchamp en tant que mécène."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2252418/Artmarket.jpg

Tarik Kiswanson

Matthieu Jacquet souligne, dans un article consacré à Tarik Kiswanson pour le Centre Pompidou, que "né dans la petite ville de Halmstad, en Suède, de parents palestiniens exilés dans les années 1970, Tarik Kiswanson a toujours gardé un pied dans son pays natal et l'autre au Moyen-Orient, où il se rend chaque année depuis sa naissance. Comme nombre d'immigrés de deuxième génération, l'artiste a subi les impératifs de conformisme et d'intégration du pays d'adoption de sa famille tout en étant constamment ramené à ses racines par la société majoritairement blanche dans laquelle il a évolué, de la Suède à Paris , où il réside désormais depuis 14 ans."

À travers des pratiques diverses et transversales telles que la sculpture, l'écriture, la performance, le dessin, les œuvres sonores et vidéo, le trentenaire aborde les notions de déracinement, d'appartenance, de mémoire mais aussi celles de transformation et de régénération au cœur de son parcours personnel comme de l'histoire du monde contemporain.

"Je suis issu de la deuxième génération d'immigration, mon récit est façonné par le déplacement et le déracinement" : Tarik Kiswanson

L'obtention du Prix Marcel Duchamp est le point d'orgue d'une année 2023 marquée par trois expositions personnelles de l'artiste à travers le monde : l'une au Museo Tamayo à Mexico , une au Bonniers Konsthall à Stockholm et une autre au Salzburger Kunstverein à Salzbourg. Avant cela, les œuvres de Tarik Kiswanson ont été remarquées à la Biennale de Lyon , au Musée d'art contemporain d' Anvers (Belgique) et au Hallands Konstmuseum (Suède) en 2022, au Carré d'Art - Musée d'art contemporain de Nîmes en 2021, mais aussi à New York , à l'occasion de la Biennale Performa 19 en 2019.

Tarik Kiswanson est diplômé de Central Saint Martins , à Londres ( 2010) et de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (2014). Pour le Prix Marcel Duchamp , l'artiste succède à Mimosa Echard (2022), Lili Reynaud Dewar ( 2021) et Kapwani Kiwanga (2020).

L'ADIAF et le Prix Marcel Duchamp

Fondée par Gilles Fuchs et présidée depuis 2021 par Claude Bonnin , l'ADIAF (Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français) regroupe 300 collectionneurs d'art contemporain français engagés dans l'aventure de la création. Soutenue par des mécènes, dont Artprice, l'ADIAF met en lumière la scène française et contribue à son rayonnement international.

Le Prix Marcel Duchamp est doté de 90 000 euros , dont un prix de 35 000 euros pour le lauréat qui bénéficie également d'une résidence aux États-Unis au sein de la Villa Albertine. Organisé depuis l'origine en collaboration avec le Centre Pompidou, il donne lieu à une exposition des quatre finalistes au Centre Pompidou. Celle actuellement consacrée à Bertille Bak , Bouchra Khalili , Massinissa Selmani et Tarik Kiswanson est à découvrir au quatrième étage du musée jusqu'au 8 janvier 2024.

Selon Xavier Rey , Directeur du Musée national d'art moderne, cette "exposition représente, grâce à l'excellence des quatre finalistes, le meilleur de la scène artistique française. Avec Tarik Kiswanson nous honorons un travail pluridisciplinaire extrêmement abouti, aussi bien dans sa dimension formelle que dans son rapport à l'histoire. S'appuyant sur les rapports énergiques entre divers éléments, ses œuvres visent, avec beaucoup de sensibilité, à un message universel."

Pour cette 23ème édition du Prix Marcel Duchamp , le jury était composé de sept personnalités : Xavier Rey , Directeur du Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Claude Bonnin , collectionneur et Président de l'ADIAF, Akemi Shiraha, représentante de l'Association Marcel Duchamp, Dr. Jimena Blasquez Abascal , collectionneuse et Directrice de la Fondation contemporaine Montenmedio (Espagne), Josée Gensollen, collectionneuse, Collection Gensollen La Fabrique ( Marseille ), Béatrice Salmon, directrice du Centre National des Arts Plastiques (CNAP) et Adam D. Weinberg , Directeur du Whitney Museum of American Art, à New York .

Les lauréats du Prix Marcel Duchamp

Thomas Hirschhorn (2000-2001)

Dominique Gonzalez-Foerster (2002)

Mathieu Mercier (2003)

Carole Benzaken (2004)

Claude Closky (2005)

Philippe Mayaux (2006)

Tatiana Trouvé (2007)

Laurent Grasso (2008)

Saâdane Afif (2009)

Cyprien Gaillard (2010)

Mircea Cantor (2011)

Daniel Dewar et Grégory Gicquel (2012)

Latifa Echakhch (2013)

Julien Prévieux (2014)

Melik Ohanian (2015)

Kader Attia (2016)

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (2017)

Clément Cogitore (2018)

Éric Baudelaire (2019)

Kapwani Kiwanga (2020)

Lili Reynaud Dewar (2021)

Mimosa Echard (2022)

Tarik Kiswanson (2023)

