Artmarket.com : Artprice et Cision étendent leur alliance sur 119 pays, comme 1ère agence de presse mondiale dédiée au Marché de l'Art, aux NFTs et aux Métavers

PARIS, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket, dont l'actionnaire de référence est le Groupe Serveur ®, pionnier de l'Internet depuis 1985 en Europe, et Cision® (PR Newswire) sont heureux d'annoncer l'extension de leur alliance unique au monde à 119 pays, pour la distribution de fils d'informations.

Ce partenariat, désormais étendu, confirme Cision comme le distributeur officiel d'informations et de contenus pour le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art qu'est Artprice by Artmarket.

Selon Frédéric Dumas, Vice-Président Sales de Cision France : « Cision accompagne les marques mondiales respectées dans le monde entier. Poursuivre et renforcer le partenariat avec Artmarket.com donne à Cision la possibilité d'être à la pointe de l'actualité du Marché de l'Art et de l'innovation dans le monde de l'art digital. »

Pour thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket.com : « Cette alliance déployée sur 119 pays nous permet avec Cision d'atteindre les pays émergents de tous les continents, qui ont déjà une avance considérable sur l'Occident concernant la crypto, la Blockchain et les NFTs. Cette alliance stratégique repose sur 21 ans de confiance et de pratique quotidienne entre Cision PR Newswire et Artprice by Artmarket. »

Depuis 120 ans, Cision a bâti peu à peu un réseau mondial de diffusion d'informations, reconnu par plus de 100 000 clients notoirement connus sur les marchés financiers. Cision est le Leader mondial du logiciel de RP & Influence.

Avec sa base de données de 1,6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse une information qualitative sur l'ensemble des 5 continents.

L'accord est le résultat direct d'une longue relation de confiance qui s'étend depuis plus de deux décennies entre Artprice et Cision, deux leaders puissants sur leurs marchés respectifs.

thierry Ehrmann : «Le fil de presse de Cision dépasse la norme de l'industrie en matière de diffusion d'informations. Il permet à Artprice d'atteindre un plus large public, qui représente désormais, par les NFTs, autour des artistes, environ 900 millions d'Art lovers, collectionneurs, professionnels du Marché de l'Art, notamment les galeries, Maisons de Ventes et institutionnels dans le monde entier, profondément rajeunis par le NFT, ses nouveaux territoires et Metaverse.

Ce fil étendu d'informations quotidiennes atteint les profondeurs des 119 pays, tant en Occident que dans les pays émergents, à la pointe des NFTs, portés par des communautés d'artistes qui changent le monde dans un nouveau paradigme où l'artiste est désormais le principal acteur au cœur du Marché de l'Art. Il est dans la continuité de notre Manifeste. »

www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-manifeste-sur-le-devenir-des-nfts-et-du-metavers-par-artprice-811374110.html

Artprice a déjà une communauté ouverte de 765 000 artistes et de 5,4 millions de membres impliqués et contributifs, dont 4,5 millions de collectionneurs et Art lovers ainsi que 900 000 professionnels de l'Art.

Par cette alliance avec Cision étendue sur 119 pays, Artprice by Artmarket va à la rencontre des nouveaux mondes et de leurs univers parallèles.

