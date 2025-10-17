 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Artiva bondit suite à la désignation « fast track » de la FDA pour sa thérapie contre la polyarthrite rhumatoïde
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Artiva ARTV.O ont bondi de 92 % à 5,32 $, soit le gain quotidien le plus élevé en sept mois

** La société a déclaré jeudi que la FDA américaine avait accordé la procédure accélérée à sa thérapie cellulaire AlloNK pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde réfractaire

** La désignation « fast track » vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La polyarthrite rhumatoïde réfractaire est une maladie chronique des articulations

** Plus de 20 patients ont été testés avec AlloNK et une thérapie par anticorps dans le cadre d'essais sur les maladies auto-immunes, y compris la PR et le lupus - ARTV

** Le lupus est une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque par erreur ses propres tissus et organes

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 47 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARTIVA BIOTHRP
6,0100 USD NASDAQ +116,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank