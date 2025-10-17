Artiva bondit suite à la désignation « fast track » de la FDA pour sa thérapie contre la polyarthrite rhumatoïde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Artiva ARTV.O ont bondi de 92 % à 5,32 $, soit le gain quotidien le plus élevé en sept mois

** La société a déclaré jeudi que la FDA américaine avait accordé la procédure accélérée à sa thérapie cellulaire AlloNK pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde réfractaire

** La désignation « fast track » vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La polyarthrite rhumatoïde réfractaire est une maladie chronique des articulations

** Plus de 20 patients ont été testés avec AlloNK et une thérapie par anticorps dans le cadre d'essais sur les maladies auto-immunes, y compris la PR et le lupus - ARTV

** Le lupus est une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque par erreur ses propres tissus et organes

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 47 % depuis le début de l'année