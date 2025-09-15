Artisan Partners perd du terrain après que TD Cowen a revu à la baisse son objectif de prix

15 septembre - ** Les actions d'Artisan Partners Asset Management APAM.N en baisse d'environ 2 % à 45,22 dollars

** La maison de courtage TD Cowen réduit son objectif de prix sur APAM à 43 $ contre 47 $

** "Nous sommes un peu plus mitigés sur les perspectives de flux et de déploiement de capital, même si nous restons constructifs sur les initiatives de croissance plus récentes" - courtage ** Les nouvelles initiatives de croissance telles que les plateformes de crédit et EMsights devraient continuer à gagner en traction - courtage ** Un courtier sur quatre évalue l'action à "acheter", deux à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 44 $, selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de près de 9 % depuis le début de l'année