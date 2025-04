Articles de sport : Adidas dépasse les attentes au premier trimestre dans un environnement "volatil"

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

L'équipementier sportif Adidas a annoncé mercredi une performance en forte hausse au premier trimestre 2025, dépassant les prévisions malgré les incertitudes croissantes sur les droits de douane.

Entre janvier et mars, le bénéfice d'exploitation de la marque aux trois bandes a atteint 610 millions d’euros, en hausse de 81% sur un an et a été plus élevé qu'attendu par les analystes sondés par Factset.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,7%, à 6,15 milliards d'euros, a détaillé le rival de Nike dans un communiqué.

La marge opérationnelle représente 9,9% contre 6,2% en 2024, effleurant la cible de 10% visée à moyen terme.

Ces chiffres n'incluent par ailleurs aucun revenu ni bénéfice lié à la gamme de chaussures Yeezy, liées au rappeur américain Ye, dont les derniers stocks ont été écoulés fin 2024. Adidas avait mis fin à cette collaboration fructueuse fin 2022 à la suite de propos antisémites tenus par son ex-partenaire.

Adidas, sous la houlette de son patron Bjørn Gulden, cherche à impulser un changement culturel pour maintenir son élan, en adaptant son offre de chaussures et de textiles au goût des consommateurs sur les marchés locaux.

"Une croissance à deux chiffres sur tous les marchés et tous les canaux dans un environnement aussi volatil démontre la force de notre marque et la qualité du travail de nos collaborateurs", a commenté M. Gulden dans un communiqué intervenant en avance sur le calendrier.

Le reste de l'année pourrait être pénalisé par les droits de douane américains, notamment hors Chine, une source d'inquiétude pour Adidas dont une large part de la production destinée à l’exportation, en particulier vers les États-Unis, provient de pays clés comme le Vietnam, l’Indonésie et le Bangladesh, fortement exposés à ces tarifs élevés.

Adidas publiera ses résultats définitifs du premier trimestre le 29 avril.