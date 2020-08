Artemis recrute l' ancien responsable de la distribution de Janus Henderson

(NEWSManagers.com) - Artemis Investment Management vient de recruter Greg Jones en tant que responsable de la distribution.

L' intéressé était responsable de la distribution pour l' Europe, le Moyen-Orient et l' Afrique, l' Asie-Pacifique et l' Amérique latine de Janus Henderson jusqu' en octobre 2019. Il avait intégré Henderson en 2009 au moment de l' acquisition de New Star où il était l' un des dirigeants.

Il remplace Jasper Berens, qui a quitté la société, d'après la presse britannique.

Artemis a procédé à plusieurs recrutements depuis le début de l' année. Matthew Beesley, un ancien de GAM, a rejoint la société en tant que directeur des investissements. Stefan Sealey, de Citywire, a été recruté comme responsable commercial en Allemagne où un premier bureau sera prochainement ouvert. Adam Gent doit arriver en août en tant que responsable des intermédiaires financiers en provenance d' Allianz Global Investors. Enfin, quatre gérants de Kames doivent intégrer Artemis pour lancer un fonds actions monde durable.