information fournie par Reuters • 20/05/2026 à 12:11

Artemis annonce un accord avec Giovanni Battista Valli pour lui vendre sa participation dans la marque Giambattista Valli

Kering SA PRTP.PA :

* ARTEMIS, HOLDING DE CONTRÔLE DE KERING, ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD AVEC GIOVANNI BATTISTA VALLI POUR LUI VENDRE SA PARTICIPATION DANS LA MARQUE GIAMBATTISTA VALLI

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(Paris Newsroom)