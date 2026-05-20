 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Artemis annonce un accord avec Giovanni Battista Valli pour lui vendre sa participation dans la marque Giambattista Valli
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:11

Kering SA PRTP.PA :

* ARTEMIS, HOLDING DE CONTRÔLE DE KERING, ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD AVEC GIOVANNI BATTISTA VALLI POUR LUI VENDRE SA PARTICIPATION DANS LA MARQUE GIAMBATTISTA VALLI

Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Paris Newsroom)

Valeurs associées

KERING
242,7000 EUR Euronext Paris +0,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 038,56 +0,71%
SOITEC
155,65 +8,73%
Pétrole Brent
108,95 -1,78%
HAFFNER ENERGY
0,1506 +8,66%
NANOBIOTIX
35,72 -7,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank