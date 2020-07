Communiqué de presse ARTEFACT



Premier semestre 2020 :

Poursuite de la croissance malgré la crise sanitaire et économique.

Marge brute : 35,1 M€, en croissance proforma de +8,0%.



Forte progression attendue des résultats sur l'exercice 2020 :

Objectif de marge d'EBITDAr supérieure à 10%



Poursuite de la croissance en dépit de la crise provoquée par le COVID-19, une activité semestrielle en hausse de 8,0%

Après un premier trimestre 2020 en croissance proforma de près de 17%, le Groupe affiche une marge brute à l'équilibre (-0,3%) au second trimestre à 16,7 M€. Le ralentissement de la croissance dès le premier trimestre dans les implantations asiatiques s'est naturellement intensifié une fois le confinement décrété en Europe. Malgré ces conditions difficiles, le Groupe a montré une forte résilience au nouveau contexte, la poursuite des activités étant favorisée par la confiance renouvelée de nos grands clients et par l'adoption massive du télétravail, sans impact notable sur la productivité.