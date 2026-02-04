Communiqué de presse ARTEA
Projets de prorogation de la date d’échéance de l’emprunt obligataire à échéance 2026 et d’offre d’échange avec un nouvel emprunt obligataire à échéance 2029.
ARTEA (la « Société ») annonce ce jour la convocation le 19 février 2026 d’une assemblée générale des porteurs (la « Masse ») de l’emprunt obligataire émis par la Société en deux tranches le 16 mars 2021 et le 9 décembre 2022, d’un montant total de 28.749.000 € portant intérêt au taux de 5 % l’an et venant à échéance le 16 mars 2026 (code ISIN : FR0014002D70) (les « Obligations Existantes »).
