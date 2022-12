ARTEA double sa puissance de production hydraulique en France

Paris le 20 décembre 2022 - ARTEA, acteur global des énergies renouvelables, et ses filiales, acquiert sept centrales hydrauliques supplémentaires en France.



Depuis 2011, le groupe développe son parc de centrales hydrauliques en France, aujourd’hui composé d’une vingtaine de centrales à travers le territoire français. Avec ces nouvelles acquisitions, le groupe double sa puissance de production, passant de 8 MW à 16MW. Ce rachat s’inscrit dans une volonté de produire et de fournir une électricité renouvelable et locale, destinée à alimenter le parc immobilier du groupe et l’ensemble de ses activités liées à la fourniture d’énergie.