ARTEA : Chiffre d’affaires 2021 en forte croissance de +215%

Chiffre d’affaires 2021 en forte croissance de +215%

• Dream Energy : montée en puissance de l’activité production d’énergie renouvelable

• Une activité promotion multipliée par 4,7



ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires de l’exercice 2021 en forte croissance de +215% par rapport à 2020.



(en milliers d'euros) 2021 2020 Evolution

Total Dream Energy - Activité Energie 2 587 2 377 +9%



Revenus locatifs bruts 8 403 12 059 -30%

Charges refacturées - 2 365 - 2 652 -11%

Activité Foncière 6 038 9 407 -36%

Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 2 562 1 597 +60%

Total revenus récurrents immobiliers 8 599 11 004 -22%



Total revenus promoteur 94 500 20 173 +368%



TOTAL chiffre d'affaires 105 686 33 554 +215%

Données consolidées non auditées



En 2021, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 106 M€ en progression de +215% par rapport à 2020.

Au second semestre, l’accélération commerciale de l’activité Promotion s’est poursuivie avec un chiffre d’affaires qui a été multiplié par 3 au second semestre 2021 par rapport au second semestre 2020.