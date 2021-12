ARTEA : ARTEA et la Banque des Territoires annoncent la livraison du nouveau pôle innovation du groupe Orange, 2ème bâtiment du nouvel ARTEPARC de MEYLAN (38) situé au sein d’INOVALLEE, le pôle innovation de Grenoble

Cette livraison d’un bâtiment de 10 000 m² qui accueillera le pôle innovation du groupe Orange s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un parc tertiaire environnemental qui comprendra à terme 5 bâtiments pour une surface totale de 25 000 m². Grâce au Pôle Services composé d’un espace de coworking exploité par Coworkoffice (filiale d’ARTEA) avec salles de réunion et de séminaire, d’un restaurant, de commerces, d’un potager et serre pour agriculture urbaine, les équipes d’Orange et tous les utilisateurs pourront bénéficier de l’expérience ARTEPARC.