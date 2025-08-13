ARS Pharma progresse après un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre

13 août - ** Les actions du développeur de médicaments ARS Pharmaceuticals SPRY.O augmentent de 3,7 % à 17,28 $ avant le marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 15,72 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 13,78 millions de dollars

** La société prévoit l'approbation réglementaire de son spray nasal, neffy, au Canada, au Japon et en Australie d'ici la fin de 2025, avec des déploiements commerciaux prévus au premier semestre 2026

** "Le volume de neffy continuant d'augmenter, nous prévoyons que les facteurs économiques pour les PBM restants continueront de réduire les exigences d'autorisation préalable", a déclaré Eric Karas, directrice commerciale

** Prévoit l'approbation réglementaire de neffy en Chine au premier semestre 2026

** ARS Pharma disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements à court terme de 240,1 millions de dollars au 30 juin

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 57,9 % depuis le début de l'année