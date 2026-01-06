 Aller au contenu principal
Arrowhead Pharmaceuticals progresse grâce à des données prometteuses concernant le traitement de l'obésité à un stade précoce
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O ont bondi de 15,3% à 73,66 $

** La société déclare qu'un essai préliminaire a montré que son traitement expérimental ARO-INHBE, en combinaison avec le tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N , a permis une perte de poids moyenne de 9,4 % sur 16 semaines chez des patients obèses souffrant de diabète de type 2

** Dans un autre essai préliminaire, l'autre thérapie génique expérimentale de la société pour l'obésité, ARO-ALK7, a montré une réduction moyenne de 88 % du gène ALK7 sur 8 semaines

** Le ciblage du gène ALK7 peut aider à traiter l'obésité et les troubles métaboliques en modifiant la façon dont les cellules adipeuses stockent et brûlent l'énergie

** Les deux traitements expérimentaux ont été bien tolérés - ARWR

** L'ARWR a plus que triplé au cours des 12 derniers mois

