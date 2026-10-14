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Arrowhead en hausse grâce aux premiers résultats d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer à un stade précoce
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O progresse de 6,7 % à 62 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, l'ARO-MAPT , a réduit les taux de protéine tau, associée à la maladie, dans le liquide céphalo-rachidien de 73 % en moyenne chez des volontaires sains, avec des réductions maximales atteignant 85 %, lors d'un essai clinique de phase précoce à intermédiaire

** Les accumulations anormales de protéine tau sont considérées comme un facteur clé de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurodégénératifs du cerveau

** Les réductions des taux de protéine ont persisté pendant au moins trois mois après la dernière dose, ce qui confirme la possibilité d’un schéma posologique trimestriel, selon la société

** La société teste actuellement le médicament chez des patients atteints d’Alzheimer à un stade précoce; de nouvelles données sont attendues en 2027

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 12 % depuis le début de l’année

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ARROWHEAD PHRMCT
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