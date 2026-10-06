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ArriVent en baisse après l'échec d'un médicament contre le cancer du poumon à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 14:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action du développeur de médicaments ArriVent BioPharma AVBP.O recule de 62,7% à 10,62 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental, le firmonertinib, n’a pas réussi à retarder de manière significative la progression de la maladie ou le décès lors d’un essai de phase avancée mené auprès de 398 patients n’ayant jamais été traités, atteints d’un type de cancer du poumon avancé lié à une mutation génétique rare

** À la dose la plus élevée, les patients ont bénéficié d’une médiane de 11 mois sans aggravation de leur cancer, contre 9,5 mois sous chimiothérapie, tandis que les tumeurs ont régressé chez 60% des patients, contre 33% sous chimiothérapie

** Des effets indésirables graves sont survenus chez 52% des patients sous la dose la plus élevée, contre 55% sous chimiothérapie; aucun nouveau problème de sécurité n’a été signalé

** ArriVent examine actuellement l’ensemble des résultats avant de décider des prochaines étapes de développement du médicament

** À la clôture d’hier, l’action AVBP affichait une hausse de 41,5% depuis le début de l’année

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