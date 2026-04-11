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Arrestation d'un suspect après l'attaque au cocktail Molotov du domicile de Sam Altman, directeur général d'OpenAI
information fournie par Reuters 11/04/2026 à 02:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de l'article du blog d'Altman sur l'incident)

La police de San Francisco a arrêté une personne qui aurait lancé un cocktail Molotov au domicile du directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et qui aurait proféré des menaces à l'extérieur du siège de la startup d'intelligence artificielle, a déclaré la société vendredi. Dans un post sur X, le département de police de San Francisco a déclaré qu'un homme inconnu avait lancé un engin incendiaire dans une résidence de North Beach à 4h12 du matin et qu'il s'était ensuite échappé à pied. Le suspect, âgé de 20 ans, a été arrêté environ une heure plus tard après que la police a reçu un appel concernant un homme menaçant de mettre le feu à un autre bâtiment. La police n'a pas immédiatement commenté le motif potentiel du suspect.

"Heureusement, personne n'a été blessé. Nous apprécions énormément la rapidité avec laquelle la police de San Francisco a réagi et le soutien de la ville pour assurer la sécurité de nos employés", a déclaré un porte-parole d'OpenAI. La société aide les forces de l'ordre dans leur enquête, a ajouté le porte-parole.

L'incident s'est produit alors qu'OpenAI fait face à une pression intense. L'entreprise a récemment été confrontée à des réactions négatives après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain lui permettant d'utiliser sa technologie dans le cadre d'opérations militaires classifiées, à la suite d'un différend entre Anthropic, sa rivale, et Washington. Un récent sondage de NBC News a révélé que l'IA est moins populaire que les services d'immigration et de douane américains. Altman a abordé l'incident dans un billet de blog publié vendredi après-midi.

"Une grande partie des critiques formulées à l'encontre de notre secteur provient d'inquiétudes sincères concernant les enjeux incroyablement élevés de cette technologie", a-t-il écrit.

"Alors que nous avons ce débat, nous devrions désamorcer la rhétorique et les tactiques et essayer d'avoir moins d'explosions dans moins de maisons, au sens figuré et au sens propre", a-t-il ajouté par la suite. La police de San Francisco a déclaré que les agents enquêtant sur l'incendie de la maison d'Altman ont trouvé des signes indiquant que le jeune homme de 20 ans était impliqué.

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