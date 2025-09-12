ARRAY Technologies chute, BofA ayant abaissé sa note à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** BofA Global Research abaisse la note du fabricant de suiveurs solaires Array Technologies à "sous-performance" et ramène les prévisions à 7 $ contre 8 $

** Les actions du fabricant de trackers solaires ARRAY Technologies ARRY.O ont baissé de ~5% à 7,48 $ en pré-marché

** Le nouvel objectif de prix représente une baisse de ~11% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que si APA ajoute une étape de croissance crédible, le message le plus important des réunions est la compression des marges: exposition accrue aux tarifs douaniers en Inde et au Mexique, inflation de l'acier.

** "Nous apprécions les récentes regagnées d'actions et les progrès réalisés dans la réévaluation du carnet de commandes, mais la durabilité des marges reste la pièce manquante" - BofA

** 14 courtiers sur 26 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 9 $

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de ~30% depuis le début de l'année