L'Europe vue sur un rebond, les rendements restent sous surveillance

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par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes devraient tenter un rebond vendredi à l'ouverture, après une séance marquée ‌la veille par une nouvelle flambée des rendements obligataires qui a conduit le CAC 40 à clôturer à son plus bas niveau depuis fin mars.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre ​0,01% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent en revanche une hausse de 0,23% pour le Dax à Francfort, de 0,31% pour le FTSE à Londres et de 0,24% pour le Stoxx 600.

Les inquiétudes croissantes concernant l'endettement des États et les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire par les banques centrales afin de freiner l'inflation aggravent encore les tensions autour de la dette souveraine, les rendements des deux côtés ​de l'Atlantique ayant atteint jeudi des sommets inégalés depuis plus de deux décennies.

En France, le rendement des OAT à dix ans a atteint un sommet depuis 2002, à 4,9629%, et ce malgré la présentation par le gouvernement d'un projet de budget pour 2027 prévoyant 43 ​milliards d'euros de nouvelles économies. L'écart de rendement entre les obligations françaises à 10 ans et leurs ⁠homologues allemandes s'est encore creusé, dépassant les 140 points de base, et l'euro a subi un coup dur, les investisseurs se retournant contre les actifs européens.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons ‌du Trésor américain à 10 ans vient de connaître également un pic de 24 ans, après avoir enregistré sur la période juillet-septembre sa plus forte hausse trimestrielle depuis 1994.

Les commentaires du vice-président de la Réserve fédérale (Fed), Philip Jefferson, qui a laissé entendre que la Fed pourrait faire preuve de patience avant de relever à nouveau ​ses taux, ont ensuite freiné cette hausse fulgurante, soulignant une fois de plus ‌l'extrême volatilité des marchés alors qu'ils tentent de réajuster leurs anticipations concernant la politique monétaire.

D'après l'outil FedWatch de CME, les marchés misent désormais à ⁠seulement 28,2% sur l'hypothèse d'une nouvelle hausse des taux lors de la réunion d'octobre de la banque centrale américaine, contre 68,6% plus tôt cette semaine.

La dernière séance de la semaine pourrait donner lieu à de nouvelles fluctuations, car le programme du jour comprend deux indicateurs majeurs : l'inflation dans la zone euro – qui risque de s'avérer plus forte que prévu au vu des chiffres publiés cette semaine par des pays ⁠comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne – et le ‌rapport sur l'emploi aux États-Unis.

Les prévisions tablent sur une augmentation des créations d'emploi à 90.000, même si les estimations varient entre 35.000 et 180.000, ce qui laisse ⁠une large marge de surprise. Le taux de chômage aux États-Unis se maintient à 4,1%, bien que certains analystes estiment qu'il pourrait descendre à 4,0% compte tenu de la faible croissance de la population ‌active et d'un taux d'activité modéré.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N45N1J2]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi, effaçant des pertes initiales, alors que les rendements des ⁠bons du Trésor se sont repliés dans l'après-midi.

L'indice Dow Jones a terminé sur un gain de 0,04%, le S&P-500, plus large, a pris ⁠0,20%, et le Nasdaq Composite a avancé de son ‌côté de 0,04% à 26.871,60 points.

Aux valeurs, Micron Technology a gagné 3% après avoir communiqué des prévisions supérieures aux attentes.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 0,99% après son bond de ​la veille, les investisseurs prenant leurs bénéfices et faisant preuve de prudence face aux perspectives concernant les taux d'intérêt, ‌l'inflation et les risques géopolitiques.

L'inflation sous-jacente dans la capitale japonaise a connu en septembre sa plus forte accélération depuis dix mois, renforçant les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque du Japon (BoJ).

Les Bourses de Chine ​continentale sont fermées jusqu'au 7 octobre à l'occasion des vacances de la Fête nationale.

La Bourse de Hong Kong perd 2,59%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,1 points de base à 5,2453%, tandis que celui du titre à deux ans est stable à 4,7892% après un recul de près de dix points la veille, en réaction aux commentaires d'un responsable de la Fed sur l'évolution des taux.

Le ⁠dollar recule de 0,16 % face à un panier de devises de référence, ce qui offre un peu de répit à l'euro, qui grappille 0,08% pour s'établir à 1,1250 dollar.

Le billet vert s'apprête toutefois à enregistrer sa troisième semaine consécutive de hausse et reste à son plus haut niveau depuis 17 mois.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent sur de faibles variations vendredi, les investisseurs restant attentifs à la situation au Moyen et aux signes d'une reprise de l'offre au Moyen-Orient. Des sources ont dit à Reuters que la Chine avait suspendu ses exportations de produits pétroliers, ce qui pourrait alimenter les craintes d'une aggravation de la pénurie mondiale de gazole et de kérosène.

Le Brent cède 0,22% à 102,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,43% à 92,47 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 ​OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Inflation (flash) septembre 3,6% 3,2%

USA 12h30 Rapport sur l'emploi septembre

Créations d'emploi 90.000 162.000

Chômage 4,1% 4,1%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benjamin Mallet)