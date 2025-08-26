Arnaud Lagardère nommé président de Prisma Media

(Actualisé avec contexte)
Arnaud Lagardère a été nommé président de l'éditeur français de presse Prisma Media à compter du mercredi 27 août, a annoncé mardi Louis Hachette Group, une des entités issues de la scission de Vivendi VIV.PA .
Il remplacera Claire Léost, qui rejoint l'armateur CMA-CGM, précise le groupe dans un communiqué, ajoutant que cette nouvelle gouvernance vise à renforcer le rôle de Prisma au sein de Louis Hachette Group et à développer de nouvelles synergies.
Louis Hachette Group détient 100% de Prisma Media.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
