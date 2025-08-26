 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,88
-1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arnaud Lagardère nommé président de Prisma Media
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:26

(Actualisé avec contexte)

Arnaud Lagardère a été nommé président de l'éditeur français de presse Prisma Media à compter du mercredi 27 août, a annoncé mardi Louis Hachette Group, une des entités issues de la scission de Vivendi VIV.PA .

Il remplacera Claire Léost, qui rejoint l'armateur CMA-CGM, précise le groupe dans un communiqué, ajoutant que cette nouvelle gouvernance vise à renforcer le rôle de Prisma au sein de Louis Hachette Group et à développer de nouvelles synergies.

Louis Hachette Group détient 100% de Prisma Media.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

LOUIS HACHETTE GROUP
1,6295 EUR Euronext Paris -3,29%
VIVENDI
3,1520 EUR Euronext Paris -0,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • spie camion (Crédit: L. Grassin / )
    Spie : acquisitions stratégiques aux Pays-Bas
    information fournie par AOF 26.08.2025 16:37 

    (AOF) - Spie fléchit de 4,94% à 47,72 euros. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de l'entreprise néerlandaise Voets & Donkers ainsi que sa filiale de services techniques VND

  • Le Premier ministre François Bayrou, le 26 août 2025 à Boissy-la-Riviere (Essonne) ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Vote de confiance: Bayrou se bat mais les oppositions sont déjà tournées vers l'après
    information fournie par AFP 26.08.2025 16:17 

    François Bayrou refusait de baisser les bras mardi et tentait de convaincre en particulier les socialistes de lui accorder la confiance le 8 septembre, mais la quasi-certitude d'un vote négatif à l'Assemblée lance déjà les spéculations sur l'après: nouveau Premier ... Lire la suite

  • Le Premier ministre François Bayrou et la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon à l'université d'été de la CFDT à Boissy-la-Rivière, en Essonne, le 26 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Bayrou veut redonner aux partenaires sociaux la gestion de la protection sociale
    information fournie par AFP 26.08.2025 16:13 

    Le Premier ministre François Bayrou a assuré mardi vouloir refaire "pleinement et entièrement confiance aux partenaires sociaux en leur confiant la gestion des principaux piliers du système de protection sociale", dans une intervention à l'université d'été de la ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street peu inquiète quant aux menaces de Trump contre la Fed
    information fournie par AFP 26.08.2025 16:10 

    La Bourse de New York évolue sans grand mouvement mardi, se montrant peu concernée par la nouvelle attaque du président Donald Trump contre l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed), à contre-courant des autres places financières. Vers 14H00 GMT, le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank