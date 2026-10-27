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Armstrong World recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de la société de solutions architecturales Armstrong World Industries AWI.N recule de 6,5 % à 154,1 dollars en pré-ouverture

** La société a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, la ramenant à 8,3–8,4 dollars, contre une fourchette précédente de 8,3–8,5 dollars

** La société affiche un BPA ajusté de 2,26 dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 2,39 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La hausse des pressions inflationnistes et des difficultés liées au mix des ventes de fibres minérales, dues à des effets de calendrier, ont pesé sur les résultats, a déclaré le directeur général

** Huit des douze courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, quatre recommandent de “conserver”; le cours-cible médian s’établit à 205,50 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 13,8 % depuis le début de l'année

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