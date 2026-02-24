Armstrong World chute car ses prévisions de bénéfices pour 2026 sont inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de la société de solutions architecturales Armstrong World Industries AWI.N ont chuté de plus de 2 % à environ 188 dollars dans les échanges avant bourse

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations de Wall Street en raison de la persistance de conditions de marché difficiles

** Elle prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 8,05 et 8,35 dollars par action, en dessous des estimations de 8,44 dollars - données compilées par LSEG

** L'entreprise affiche un bénéfice par action ajusté de 1,61 $/action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,68 $/action par les analystes

** AWI annonce que le directeur général Vic Grizzle sera remplacé par Mark Hershey

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de près de 1% depuis le début de l'année