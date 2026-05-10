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Armani envisage de partager une participation de 15% entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica - presse
information fournie par Reuters 10/05/2026 à 12:54

(Actualisé avec la réaction d'Armani)

La maison de couture italienne Giorgio Armani envisagerait de céder une participation de 15% en trois parts égales conformément à la volonté de son fondateur, ce qui pourrait amener les trois acquéreurs que ce dernier avait choisi avant sa mort, à devenir actionnaires du groupe, rapporte dimanche le quotidien italien La Repubblica.

Le styliste Giorgio Armani, décédé en septembre dernier à l'âge de 91 ans, avait désigné le groupe de luxe français LVMH

LVMH.PA et deux partenaires commerciaux – le fabricant de produits de beauté L'Oréal OREP.PA et le lunetier EssilorLuxottica ESLX.PA – comme acquéreurs privilégiés de la société.

Selon La Repubblica, qui ne cite pas de sources, le directeur général d'Armani, Giuseppe Marsocci, prépare un plan stratégique au moment où il s'apprête à mandater deux conseillers pour superviser la cession de cette participation.

Ces conseillers partageraient ensuite ce plan sur cinq ans avec de potentiels investisseurs.

Avant le lancement officiel du processus, le groupe envisageait de diviser la participation de 15% en trois blocs, conformément à la volonté de Giorgio Armani qui souhaitait une vente dans les 12 à 18 mois suivant son décès, précise le quotidien.

Cela permettrait de maintenir intact l'intérêt des trois acquéreurs potentiels pendant la phase initiale, poursuit La Repubblica.

Un représentant d'Armani a déclaré que le groupe n'avait aucun commentaire à faire concernant cette information.

(Reportage Valentina Za; version française Claude Chendjou)

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
171,400 EUR Euronext Paris -2,78%
L'OREAL
363,000 EUR Euronext Paris -1,09%
LVMH
472,700 EUR Euronext Paris -1,17%
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