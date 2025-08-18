Arm recrute le directeur des puces d'intelligence artificielle d'Amazon pour soutenir ses efforts internes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Arm Holdings ARM.O a embauché l'ancien directeur des puces d'intelligence artificielle d'Amazon.com AMZN.O , Rami Sinno, pour renforcer ses plans de développement de ses propres puces complètes, selon une personne familière de l'affaire.

Sinno était responsable du développement des puces d'intelligence artificielle d'Amazon, appelées Tranium et Inferentia, qui sont conçues pour aider à construire et à exécuter de grandes applications d'intelligence artificielle.

Arm a cherché à élargir ses ambitions en passant du statut de fournisseur de propriété intellectuelle de puces cruciales à celui de constructeur de ses propres conceptions complètes.

Reuters a d'abord rapporté sur les plans de l'entreprise décrits dans les pièces scellées d'un procès de décembre, et ses efforts pour embaucher des cadres de ses rivaux en février .