Arm prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations, grâce à l'essor des dépenses dans le domaine de l'IA

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(Reformulation du titre et des deux premiers paragraphes; ajout de commentaires supplémentaires du directeur général aux paragraphes 7, 12 et 13)

par Prathik Jayaprakash et Max A. Cherney

Arm Holdings O9Ty.F ARM.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre légèrement supérieur aux estimations de Wall Street, la société continuant de bénéficier de l’essor des dépenses dans le domaine de l’IA.

L'action Arm a connu une évolution en dents de scie lors de la séance prolongée de mercredi, reculant d'environ 1 % au moment où débutait la conférence téléphonique avec les analystes.

La demande en technologies basées sur Arm a profité de l’essor de l’IA, les principaux acteurs du cloud développant des processeurs sur mesure pour les charges de travail des centres de données. L’architecture d’Arm est prisée pour son efficacité énergétique, un facteur de plus en plus important alors que les opérateurs cherchent à maîtriser les coûts énergétiques et de refroidissement liés à l’exploitation de grands modèles d’IA.

“Nous constatons actuellement une forte reprise pour toutes les technologies liées au secteur des centres de données”, a déclaré René Haas, directeur général d’Arm, lors d’un entretien avec Reuters.

La société prévoit désormais de vendre pour 2 milliards de dollars de son processeur central (CPU), le processeur AGI, au cours de ses exercices 2027 et 2028. Elle a collaboré avec le taïwanais TSMC et d’autres fournisseurs de puces afin de s’assurer un approvisionnement suffisant en matières premières pour atteindre cet objectif de 2 milliards de dollars, a précisé M. Haas.

“Nous pensons que ces deux (milliards) sont désormais tout à fait réalisables”, a déclaré M. Haas.

Une pénurie de mémoire a frappé le secteur des puces cette année, mais M. Haas a indiqué qu’Arm avait réussi à s’assurer un approvisionnement suffisant pour fabriquer les processeurs AGI d’une valeur de 2 milliards de dollars, qui utilisent une forme rapide de mémoire vive dynamique (DRAM).

Avant cette année, Arm vendait ses conceptions, mais en mars, l’entreprise a annoncé qu’elle se lançait dans la fabrication complète de puces et qu’elle disposait, dès le lancement, de commandes d’une valeur d’un milliard de dollars pour son processeur AGI.

Contrairement aux fabricants de puces qui produisent des semi-conducteurs, Arm Holdings concède sous licence son architecture de processeur et perçoit des redevances sur les puces commercialisées utilisant sa technologie, ce qui fait des droits de licence et des redevances les principales sources de revenus de l’entreprise.

Arm a indiqué que son architecture de puces pour serveurs représentait plus de 50 % des déploiements chez les principaux fournisseurs de cloud en 2025 et devrait dépasser les 60 % d’ici fin 2026.

Arm est en mesure de grignoter des parts de marché aux conceptions basées sur l’architecture x86 d’Intel INTC.O et d’Advanced Micro Devices AMD.O dans les baies de serveurs à processeurs standard qu’utilisent des entreprises telles qu’Oracle dans leurs centres de données , a déclaré M. Haas.

Les architectures basées sur Arm gagnent également du terrain sur le marché, car les serveurs équipés de puces d’IA ont besoin de processeurs pour aider à gérer le flux de données, et un nombre croissant d’entre eux se tournent vers des architectures basées sur la technologie Arm, a déclaré le directeur général.

Google a commencéà utiliser ses puces Axion basées sur la technologie Arm dans ses systèmes d’IA équipés d’unités de traitement tensoriel (TPU).

Les revenus issus des redevances, qu’Arm perçoit sur chaque puce commercialisée utilisant sa technologie, ont augmenté de 8 % pour atteindre 670 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 720,8 millions de dollars.

Les revenus liés aux licences, qui comprennent les frais initiaux d’accès à sa technologie, se sont élevés à 773 millions de dollars, contre des estimations de 625,1 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, qui s'élève à 1,44 milliard de dollars, a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 1,38 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté d’Arm, à 52 centimes par action, a dépassé les estimations de 47 centimes par action.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 1,54 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,53 milliard de dollars.

Le mois dernier, un jury du Delaware a estimé qu’Arm avait enfreint certaines clauses de son accord de licence avec Qualcomm et avait nui à la relation de ce dernier avec Meta, mais n’a accordé que 2 dollars de dommages-intérêts, laissant à un juge le soin de trancher les principaux litiges concernant les redevances et les futures conditions de licence.