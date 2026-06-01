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ARM : nouveau record en' breakout' haussier massif ( 20%) 356/421$
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 18:40

Plus rien n'arrête l'envolée des fournisseurs des hyperscalers et ARM s'illustre par un nouveau "breakout" spectaculaire (avec "gap" haussier), après celui de 15% du 24 avril, de 32% des 20/21 mai.

En voici un 3ème avec un "gap" massif au-dessus de 356,45$ et un nouveau record à 421,7$ ( 20%), soit 100% en 1 mois, ce qui porte le gain annuel à presque 290% et sa valorisation à 190 fois les bénéfices et 62,5 fois le C.A attendu en 2027.

L'objectif serait-il 475$, soit une multiplication par 10 depuis fin octobre 2023 ?

Il ne manque plus que 12% et au rythme actuel, c'est l'affaire d'une séance de plus à la hausse !

Valeurs associées

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408,0150 USD NASDAQ +15,49%
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