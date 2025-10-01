Arm Holdings progresse grâce à un rapport de Reuters selon lequel Qualcomm a fait passer ses puces phares à la dernière technologie d'Arm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du fabricant de puces Arm Holdings O9Ty.F montent de 2,1 % à 144,5 $ dans les premiers échanges

** Reuters a rapporté en exclusivité que Qualcomm

QCOM.O a fait passer ses puces phares à la dernière génération de l'architecture informatique d'Arm Holdings, avec de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer les performances de l'intelligence artificielle

** La décision pourrait augmenter les revenus d'Arm et aider les puces de Qualcomm à concurrencer les offres de MediaTek et d'Apple

** La décision résout en partie la question de savoir si Qualcomm continuera à utiliser la technologie d'Arm après la bataille juridique qui a opposé les deux entreprises l'année dernière

** La bataille juridique entre Qualcomm et Arm portait sur la question de savoir si Qualcomm avait violé les accords de licence après l'acquisition de Nuvia, un tribunal américain ayant statué en faveur de Qualcomm

** Toutefois, Arm a déclaré qu'elle ferait appel de la décision

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 14,7 % depuis le début de l'année