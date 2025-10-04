 Aller au contenu principal
Un des tombeaux les plus vastes de la vallée des Rois ouvre ses portes
information fournie par AFP 04/10/2025 à 14:03

Une touriste visite le tombeau du roi Amenhotep III dans la Vallée des Rois, près de la ville de Louxor, lors de son ouverture officielle au public après des années de restauration, le 4 octobre 2025 en Egypte ( AFP / - )

Le tombeau du pharaon Amenhotep III, un des plus vastes de la vallée des Rois, en Haute Egypte, a officiellement ouvert samedi ses portes au grand public après de longues années de fermeture et de travaux de restauration, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Les autorités égyptiennes ont organisé une cérémonie d'inauguration pour cette tombe creusée il y a plus de 3.000 ans, répertoriée par des archéologues français en 1799 pendant la campagne de Napoléon, fouillée, pillée, fortement endommagée et enfin rénovée avec des aides du gouvernement japonais et de l'Unesco.

Cette tombe royale creusée dans une colline sur la rive ouest du Nil, en face de la ville de Louxor, est "décorée des peintures murales les plus exquises parmi les tombeaux hérités de la 18e dynastie", mais "la structure menaçait de s'effondrer" et les murs avaient beaucoup souffert avant les travaux de rénovation, selon le site de l'Unesco.

Arrivé adolescent sur le trône, Amenhotep III, également appelé Amenophis III, est mort en -1349 à l'âge de 50 ans, après une quarantaine d'années de règne marquées par la prospérité, la stabilité et la grandeur artistique.

Sa tombe est située dans la nécropole de Thèbes, où étaient enterrés les pharaons, les reines, les prêtres et les scribes royaux entre le 16 et le 11e siècle avant le début du calendrier chrétien.

Après les fouilles menées en 1799 et 1915 par des archéologues français et britanniques, la plupart des figurines funéraires trouvées dans la tombe ont été dispersées, pour partie au musée du Louvre à Paris, au Metropolitan Museum de New York ou au château de Highclere, en Grande-Bretagne, selon une étude de l'université japonaise de Waseda.

Cependant, sa momie et son sarcophage se trouvent au Musée des civilisations du Caire, tandis que le musée égyptien de la place Tahrir et le nouveau grand musée d'égyptologie de la capitale, le GEM, abritent des statues colossales du pharaon assis avec son épouse.

Amenhotep III avait fait bâtir à proximité de sa tombe le temple grandiose de Kom Al-Hittan, qui a subi au fil du temps des dégradations liées aux crues du Nil mais abrite toujours deux colosses de granit qui attirent les touristes et les amateurs d'antiquités du monde entier.

