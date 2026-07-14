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Arm Holdings en net repli, HSBC dégrade après le rally
information fournie par AOF 14/07/2026 à 16:16

(Zonebourse.com) - Arm Holdings accuse l'une des plus fortes baisses du Nasdaq 100 mardi matin à la Bourse de New-York après l'abaissement de la recommandation de HSBC, qui juge que la récente hausse de l'action valorise déjà pleinement les perspectives de croissance du concepteur de puces sur le long terme.

Une demi-heure après l'ouverture, le titre perd 4% à 287,2 dollars alors que l'indice à forte pondération technologique gagne 0,6%. Il affiche encore un gain de plus de 169% depuis le début de l'année.

Dans une note diffusée dans la matinée, HSBC indique avoir ramené sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter" tout en relevant son objectif de cours de 255 à 315 dollars.

L'action a grimpé trop fort

La banque britannique estime que le récent rallye boursier d'Arm ( 122% depuis le mois de mars), porté par l'engouement des investisseurs pour les processeurs dédiés à l'intelligence artificielle et aux serveurs, est excessif, avec un titre qui se paie désormais à des multiples très élevés, ce qui signifie que le marché intègre déjà une grande partie de la croissance à long terme de l'entreprise.

L'établissement financier souligne que le potentiel de hausse des bénéfices à court terme est limité par des goulets d'étranglement technologiques, Arm devant faire face à des pénuries de capacités de production en 3 nanomètres chez le géant taïwanais TSMC.

N'étant pas un client historique prioritaire, l'entreprise aura du mal à obtenir les volumes supplémentaires nécessaires pour répondre immédiatement à la forte demande, en déduit HSBC, qui dégrade son conseil dans la foulée face à ce manque évident de catalyseurs à court terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/07/2026 à 16:16:00.

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