 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,50
-0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ARM devrait progresser après ses résultats trimestriels
information fournie par AOF 06/11/2025 à 14:38

(AOF) - Le concepteur de puces Arm est attendu en hausse grâce à des profits plus élevés que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, son bénéfice net a bondi de 122%, à 238 millions de dollars, soit 22 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 39 cents, dépassant de 8 cents les attentes de Wall Street. Ses revenus ont bondi de 34%, à 1,135 milliard de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 1,06 milliard de dollars. Les royalties ont progressé de 21% pour atteindre le montant record de 620 millions de dollars.

"La croissance des revenus provenant des redevances provient de tous les marchés cibles, notamment les smartphones, les centres de données, l'automobile et l'Internet des objets, ce qui illustre notre dynamique dans l'ensemble de l'entreprise," a souligné ARM.

Au troisième trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action situé entre 37 cents et 45 cents, pour des revenus entre 1,275 et 1,1175 milliard de dollars. Wall Street prévoit respectivement 35 cents et 1,06 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ARM HOLDING ADR
160,1900 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, lors de la présentation du rapport de la Cour des comptes sur le Louvre, le 6 novembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le Louvre a négligé la sécurité au profit de l'attractivité, critique la Cour des comptes
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:02 

    Trois semaines après le retentissant vol de joyaux nationaux au Louvre, la Cour des comptes a vivement critiqué le grand musée parisien jeudi dans un rapport en estimant qu'il avait "privilégié des opérations visibles et attractives" au détriment de la sécurité. ... Lire la suite

  • LFI "passionnément antisémite": Raphaël Enthoven relaxé du délit d'injure
    LFI "passionnément antisémite": Raphaël Enthoven relaxé du délit d'injure
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:02 

    “On a le droit de dire d'un parti spectaculairement antisémite, qu'il est antisémite”, réagit Raphaël Enthoven après que le tribunal correctionnel de Paris a prononcé sa relaxe dans son procès pour injure publique contre La France insoumise (LFI). “C'est une opinion, ... Lire la suite

  • Dans son village, le soulagement après la libération de Cécile Kohler
    Dans son village, le soulagement après la libération de Cécile Kohler
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:02 

    Des habitants croisés à Soultz (Haut-Rhin), commune alsacienne où a grandi Cécile Kohler et où son portrait orne encore la façade de la mairie, confiaient mercredi leur "soulagement" à l'annonce de sa libération, après trois ans de détention en Iran.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank