ARM devrait progresser après ses résultats trimestriels

(AOF) - Le concepteur de puces Arm est attendu en hausse grâce à des profits plus élevés que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, son bénéfice net a bondi de 122%, à 238 millions de dollars, soit 22 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 39 cents, dépassant de 8 cents les attentes de Wall Street. Ses revenus ont bondi de 34%, à 1,135 milliard de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 1,06 milliard de dollars. Les royalties ont progressé de 21% pour atteindre le montant record de 620 millions de dollars.

"La croissance des revenus provenant des redevances provient de tous les marchés cibles, notamment les smartphones, les centres de données, l'automobile et l'Internet des objets, ce qui illustre notre dynamique dans l'ensemble de l'entreprise," a souligné ARM.

Au troisième trimestre, le groupe technologique cible un bénéfice par action situé entre 37 cents et 45 cents, pour des revenus entre 1,275 et 1,1175 milliard de dollars. Wall Street prévoit respectivement 35 cents et 1,06 milliard de dollars.

