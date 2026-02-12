ARKO Petroleum évaluée à 808 millions de dollars après la chute de ses actions lors de ses débuts sur le Nasdaq

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et d'un contexte dans l'ensemble du document) par Pragyan Kalita et Pritam Biswas

Les actions d'ARKO Petroleum APC.O ont chuté de 1,4 % lors de leurs débuts à New York jeudi, donnant au distributeur de carburant une évaluation de 807,63 millions de dollars, les investisseurs restant prudents face à la volatilité du marché qui affecte les nouvelles valeurs.

Les actions de la société ont ouvert à 17,75 dollars l'unité, par rapport au prix d'introduction en bourse de 18 dollars auquel elle a vendu 11,11 millions d'actions dans le cadre de son offre élargie de mercredi pour lever 200 millions de dollars.

La demande refoulée pour accéder aux marchés publics a poussé davantage d'entreprises à s'introduire en bourse aux États-Unis, alors même que la récente volatilité des valeurs technologiques et des services de données a ravivé les inquiétudes des investisseurs quant aux résultats obtenus après l'introduction en bourse.

Les actions d'un grand nombre d'entreprises introduites en bourse à New York ces dernières semaines ont été touchées dans les jours qui ont suivi, les investisseurs s'étant retirés.

Les actions de York Space Systems YSS.N et Ethos Technologies LIFE.O , des sociétés qui sont entrées en bourse en 2026, se négocient actuellement bien en dessous de leur prix d'introduction à la clôture de mercredi.

"Dans l'environnement actuel, où la volatilité reste élevée et où de nombreuses introductions en bourse ont eu du mal à se maintenir au-dessus de leur prix d'offre, les investisseurs abordent certainement les transactions avec prudence", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse, IPOX.

ARKO Petroleum, créée par l'exploitant de la chaîne de magasins de proximité ARKO Corp ARKO.O , se concentre sur la distribution de carburant basée sur des frais à des sites de vente au détail affiliés et à des concessionnaires tiers dans le cadre de contrats à long terme.

Elle vend également du carburant par l'intermédiaire de ses sites de ravitaillement de flottes.

Dans le cadre de l'offre, la société mère transférera ses activités de vente en gros et de ravitaillement de flotte à ARKO Petroleum, ainsi que les activités d'approvisionnement en carburant pour les sites de vente au détail d'ARKO.

ARKO Petroleum exerce ses activités dans trois secteurs déclarables: le commerce de gros, le ravitaillement en carburant des flottes et GPMP.

L'unité GPMP vend et fournit du carburant à la quasi-totalité des sites de vente au détail d'ARKO au prix coûtant majoré d'une marge fixe et facture une redevance fixe à certains sites qu'elle ne fournit pas directement.

UBS Investment Bank, Raymond James et Stifel sont les chefs de file de l'offre.