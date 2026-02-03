ARKO Petroleum cherche à obtenir une valorisation de jusqu'à 910 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

ARKO Petroleum cherche à obtenir une valorisation de jusqu'à 910 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la société mardi, la dernière à tâter le terrain sur un marché des cotations vigoureux.

Le marché des introductions en bourse a connu un nouvel élan à l'aube de 2026, la demande refoulée à la suite de la fermeture du gouvernement à l'automne dernier et l'appétit des investisseurs encourageant davantage d'entreprises à s'introduire en bourse. La semaine dernière, la société SOLV Energy, spécialisée dans l'énergie solaire et le stockage sur batterie, a déclaré qu'elle visait une valorisation de jusqu'à 4,99 milliards de dollars lors de son introduction en bourse. Les investisseurs se sont rués sur les nouvelles cotations cette année, l'entreprise brésilienne de fintech PicPay

PICS.O et la société de satellites York Space Systems

YSS.N ayant fait des débuts remarqués sur le marché. ARKO Petroleum prévoit de lever jusqu'à 210 millions de dollars dans le cadre de l'offre en vendant 10,5 millions d'actions dans une fourchette de prix de 18 à 20 dollars chacune, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

La société, qui est une filiale de l'exploitant de magasins de proximité ARKO Corp ARKO.O , a demandé à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "APC" L'entreprise se consacre principalement à la distribution de carburant en gros, en s'adressant aux stations-service et aux concessionnaires tiers dans plus de 30 États américains.

Dans son rapport, elle a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires sur neuf mois à 4,27 milliards de dollars, contre 4,92 milliards de dollars il y a un an.