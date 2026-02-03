ARKO Petroleum cherche à lever jusqu'à 210 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Le distributeur de carburant ARKO Petroleum cherche à lever jusqu'à 210 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la société mardi.