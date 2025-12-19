ARKO Petroleum annonce une baisse de son chiffre d'affaires sur neuf mois dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les détails financiers aux paragraphes 1 et 2, et le contexte aux paragraphes 3, 4 et 7)

Le distributeur de carburants ARKO Petroleum a annoncé vendredi une baisse de son chiffre d'affaires sur neuf mois dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises font la queue pour s'introduire en bourse au début de l'année prochaine.

La société a déclaré un bénéfice de 24,7 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 4,27 milliards de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre un bénéfice de 32,7 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 4,92 milliards de dollars un an plus tôt.

L'offre intervient alors que les émetteurs cherchent à s'introduire en bourse au début de l'année prochaine, après les fêtes de fin d'année, afin de profiter de conditions de marché favorables.

Mercredi, la société fiscale Andersen ANDG.N et le géant des fournitures médicales Medline MDLN.O ont été bien accueillis lors de leur introduction en bourse en fin d'année.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan après une période de turbulences sur les marchés déclenchée par les politiques commerciales du président Donald Trump qui ont freiné les nouvelles offres. Les baisses de taux de la Réserve fédérale ont également ravivé la confiance des investisseurs et l'appétit pour les nouvelles cotations.

ARKO Petroleum est un distributeur de carburant en gros aux États-Unis, qui fournit du carburant dans plus de 30 États.

Créée par l'exploitant de la chaîne de magasins de proximité ARKO Corp ARKO.O , ARKO Petroleum se concentre sur la distribution de carburant à des sites de vente au détail affiliés et à des concessionnaires tiers dans le cadre de contrats à long terme, et vend également du carburant par l'intermédiaire de ses sites de ravitaillement en carburant de flotte.

La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "APC".

UBS Investment Bank, Raymond James et Stifel figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.