 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arkema victime d'une dégradation de Morgan Stanley
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 11:02

Déjà dans le rouge vendredi (-1,50%), le titre Arkema poursuit sa baisse ce lundi (-2,06%, à 54,60 euros), principalement pénalisé par la dégradation de Morgan Stanley.

La banque d'investissement américaine a dévoilé une note sur le secteur de la chimie et a décidé de passer de surpondérer à pondération en ligne sur l'action Arkema, avec un objectif de cours réduit de 83 à 63 euros. Elle met en avant trois raisons principales à cette dégradation.

La première concerne la modération des "spreads" sur l'acide acrylique, soit l'écart entre le prix de vente des produits et le coût de la matière première. Les analystes ont observé, au mois de juin, un net repli des prix de l'acide acrylique (-19%), mais les spreads parviennent à se maintenir grâce à une baisse encore plus marquée du coût des matières premières. Morgan Stanley relève également que la demande en aval reste globalement faible, même si le segment Coating Solutions a pu bénéficier d'un rebond (temporaire) lié à des achats saisonniers et/ou anticipés au deuxième trimestre.

Morgan Stanley évoque également une marge de manoeuvre limitée pour des révisions à la hausse significatives des résultats. Les analystes indiquent que l'un des moteurs structurels majeurs pour Arkema reste son activité de Polymères Haute Performance. Toutefois, la bonne tenue de cette division devrait être compensée par le manque de dynamique des volumes dans les segments Adhesive Solutions et Coating Solutions, où la demande des marchés de la construction reste étale.

Enfin, la banque d'investissement américaine estime que la valorisation est juste par rapport à son historique sur cinq ans. D'après les estimations des analystes, Arkema s'échange actuellement à 6 fois l'Ebitda 2026, ce qui est en ligne avec sa moyenne historique sur cinq ans. Ils ajoutent que la société offre un solide rendement moyen du flux de trésorerie disponible de 7% sur la période 2026-2028, mais ils pensent qu'il existe de meilleurs générateurs de free cash-flow ailleurs, notamment Evonik.

Valeurs associées

ARKEMA
54,7500 EUR Euronext Paris -1,79%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 15 juillet 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La loi d'urgence agricole remaniée revient à l'Assemblée, suspense sur son adoption
    information fournie par AFP 20.07.2026 11:41 

    Attendu par les agriculteurs, décrié par les pro-environnement, le projet de loi d'urgence agricole est de retour lundi à l'Assemblée nationale, avec une incertitude sur son adoption liée à la réintroduction d'un volet sur les pesticides. Ce texte, au terme d'un ... Lire la suite

  • BENETEAU : Retour possible sur les supports
    BENETEAU : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ARGAN : Les signaux haussiers sont intacts
    ARGAN : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:30 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,74 -0,85%
Pétrole Brent
87,86 +3,54%
CAC 40
8 356,72 +0,21%
SOITEC
84,22 -3,57%
TOTALENERGIES
70,92 +0,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank