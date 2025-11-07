Arkema-T3 légèrement mieux que prévu, objectif d'Ebitda en ligne

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse, précisions)

Arkema AKE.PA a abaissé vendredi son objectif annuel d'Ebitda, une dégradation attendue par le marché, et fait état de résultats trimestriels légèrement au-dessus des attentes.

Le groupe français de chimie a déclaré attendre un Ebitda annuel compris entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros, contre une fourchette précédente de 1,3 à 1,4 milliard d'euros, alignant ainsi son ambition à celle des analystes, qui tablaient sur un Ebitda annuel à 1,28 milliard d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Selon JPMorgan, cet abaissement était anticipé et les nouvelles perspectives d'Arkema sont en ligne avec les attentes.

A la Bourse de Paris, l'action Arkema prend 3,02% à 50,5 euros vers 09h40 GMT.

"Les résultats d'Arkema aujourd'hui et de Solvay et Syensqo hier n'étaient pas particulièrement bons mais moins mauvais que redouté", souligne James Hooper, analyste chez Bernstein.

Sur le troisième trimestre, Arkema affiche un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, en retrait de 4,7% mais légèrement au-dessus des attentes des analystes, qui attendaient 2,17 milliards selon le consensus.

L'Ebitda atteint 310 millions d'euros sur la période, alors que les analystes en attendaient en moyenne 306 millions.

Arkema a aussi ajusté son objectif de flux de trésorerie courant, anticipant 300 millions d'euros sur l'année, contre une fourchette de 300 à 400 millions précédemment.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)