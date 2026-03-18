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Arkema : replonge sous sa MM100 (57,8E), enfonce 53E
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 16:01

Après un rebond de 50E vers 56E (du 9 au 12 mars), le titre à ricoché sous sa MM200 (56,5E), puis enfoncé le support court terme des 53,8E (MM100 et ex-résistance des 53,5E du 28 octobre au 15 janvier).
Arkema a de fortes chances de revenir tester le plancher des 50E du 9 mars, voir le plancher annuel des 48,5E du 20 janvier (et "plus bas" du 5/11/2025).

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ARKEMA
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