Arkema renforce son offre de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global

(AOF) - Arkema va proposer une gamme de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) pour le marché mondial, facilitant ainsi l'accès aux solutions de réfrigérants de nouvelle génération. L'élargissement du portefeuille d'Arkema, grâce à un accord commercial avec Honeywell International Inc., renforcera les chaînes d'approvisionnement mondiales, répondra à la demande croissante de mélanges d'HFO dans l'industrie du CVC-R (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération) et garantira un approvisionnement continu, en ligne avec la réduction progressive des HFC.

Arkema commercialisera des mélanges d'HFO sous sa marque Forane. Ces réfrigérants, dont beaucoup sont déjà privilégiés par les principaux fabricants d'équipements, respectent les réglementations de l'industrie CVC-R et améliorent l'efficacité énergétique des entreprises et des particuliers.

Les solutions incluent le Forane 454B (R-454B). Ce réfrigérant a été sélectionné par plusieurs fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour les applications de climatisation de confort.

Le Forane 448A (R-448A) et Forane 449A (R-449A) sont particulièrement adaptés aux applications de réfrigération commerciale de faible à moyenne température, notamment dans les supermarchés, chambres froides, chambres de congélation, vitrines réfrigérées et systèmes de réfrigération centralisés.

Le Forane 452A (R-452A) constitue une autre alternative au R-404A pour les transports frigorifiques.

Le Forane 513A (R-513A) convient aux refroidisseurs centrifuges, à la réfrigération à température moyenne, à la climatisation et aux pompes à chaleur.