Arkema: prolonge son engagement en faveur du foot féminin

(CercleFinance.com) - Arkema annonce la prolongation, pour trois années supplémentaires, de son engagement envers le football féminin. L'idée ? Investir dans un mouvement, une transformation sociétale, dans un avenir plus ouvert afin de changer le regard et la perception du football féminin en France et à l'international...



Concrètement, le Groupe restera ainsi 'namer' officiel de l'Arkema Première Ligue jusqu'à la saison 2027/2028. Ce renouvellement renforce le partenariat initié en 2019 avec la FFF et la LFFP (Ligue de Football Féminin Professionnel) autour de valeurs communes telles que l'inclusion, l'audace et l'innovation.



En France, en complément du championnat de l'élite, le Groupe soutient déjà une vingtaine de clubs amateurs féminins dans les territoires au

plus près de ses sites industriels.



' Nous démontrons une nouvelle fois notre fidélité et notre dynamisme aux côtés du football féminin ', a mis en avant Thierry Le Hénaff, président-directeur général d'Arkema.







