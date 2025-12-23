Arkema projette une cession d'activités à Praana
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 09:17
Ce projet concerne ses activités dans les modifiants chocs et agents de mise en oeuvre, et porte sur le périmètre mondial des copolymères Méthyl Méthacrylate Butadiène Styrène ainsi que sur le périmètre européen et asiatique des copolymères acryliques.
Les activités concernées ont représenté en tout un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros en 2024. Ce projet prévoit la cession par Arkema du site de production de Vlissingen, aux Pays-Bas, qui emploie 50 personnes.
Ces additifs plastiques permettent notamment d'améliorer la résistance aux chocs et d'optimiser la productivité des procédés d'extrusion et de moulage de PVC et de certains composites utilisés dans les secteurs de la construction et de l'emballage.
La finalisation de ce projet de cession est prévue au 1er trimestre 2026. Arkema poursuit ainsi son recentrage sur des activités stratégiques et à plus forte valeur ajoutée dans les matériaux de spécialités.
Valeurs associées
|51,750 EUR
|Euronext Paris
|+0,49%
A lire aussi
-
Le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance rouge mardi pour des crues exceptionnelles, survenues la veille à la suite de fortes précipitations qui s'éloignent, indique Météo-France. Le Tarn, l'Aveyron et la Lozère, également affectés par la pluie ... Lire la suite
-
"Vieillot", "pas ergonomique", "parfois des bugs", "incomplet"... le dossier médical partagé (DMP), censé stocker toutes les informations médicales d'un assuré social, est l'une des cibles de la colère actuelle des médecins libéraux, mais l'administration promet ... Lire la suite
-
La mobilisation des agriculteurs, opposés à la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touchant les bovins, faiblit à l'approche de Noël mais se maintient, majoritairement dans le Sud-Ouest, avec toujours quelques blocages et rassemblements ... Lire la suite
-
(AOF) - Arkema a dévoilé un projet de cession de certaines de ses activités de modifiants chocs et agents de mise en œuvre, des additifs utilisés dans la fabrication de profilés, tubes et emballages PVC ainsi que de plastiques techniques, au groupe indien Praana. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer