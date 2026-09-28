Arkema nomme François Desné directeur général adjoint des Polymères Haute Performance et Gaz Fluorés

Arkema annonce la nomination de François Desné au poste de Directeur général adjoint des Polymères Haute Performance et Gaz Fluorés et membre de son comité exécutif, à compter du 12 octobre 2026. Il succède à Laurent Tellier, récemment nommé Chief Operating Officer du groupe.

Fort de près de 30 ans d'expérience internationale dans l'industrie des matériaux et de la chimie, François Desné dispose d'une expertise dans la transformation d'activités industrielles, le développement de nouvelles stratégies de croissance et l'accompagnement des entreprises vers des modèles plus durables.

Il rejoint Arkema après avoir dirigé, depuis 2022, les divisions Steel Wire Solutions et Bekaert Bridon Ropes Group de Bekaert, dont il était également membre du Comité Exécutif. Auparavant, il a notamment occupé des fonctions de direction chez Rhodia, BASF et Recticel, en Europe et en Asie-Pacifique.

Cette nomination intervient alors qu'Arkema poursuit son ambition de devenir un leader mondial des Matériaux de Spécialités, qui représentaient 85% du chiffre d'affaires du groupe en 2025. Présent dans près de 55 pays avec environ 20 700 collaborateurs, Arkema a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,1 milliards d'euros en 2025.