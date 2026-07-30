Arkema-Ebitda en hausse de 7,4% au T2, objectifs 2026 confirmés

Arkema AKE.PA a fait état jeudi d'une hausse de 7,4% sur un an de son Ebitda au deuxième trimestre, qui est ressorti au-dessus des attentes, et le groupe chimique français a confirmé ses objectifs 2026.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est établi à 390,9 millions d’euros, contre 362 millions d'euros attendus par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

Le groupe a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 1,3% sur un an, à 2,43 milliards d'euros, légèrement en deçà des attentes de 2,45 milliards d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)