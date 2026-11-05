Arkema dans le vert après sa publication, Citi apprécie

Malgré une demande mondiale atone et un environnement macroéconomique complexe, le groupe chimique ( 2,07%, à 59,05 euros) a enregistré une progression solide de ses résultats financiers au troisième trimestre 2026, soutenue par le dynamisme de ses matériaux de spécialités et une stricte discipline tarifaire.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,364 milliards d'euros, en hausse de 8,1% par rapport au troisième trimestre 2025. Cette performance repose principalement sur un effet prix positif de 6%, des volumes contrastés ( 0,6% au total), tandis que l'effet devise a été favorable à hauteur de 1,8%.

De son côté, l'Ebitda trimestriel a augmenté de 7% pour s'élever à 332 millions d'euros, contre 311 millions d'euros un an plus tôt, pour une marge d'Ebitda stable à 14,1%. Parallèlement, le résultat d'exploitation courant s'est apprécié de 10,9%, à 157 millions d'euros (marge de 6,6%), tandis que le résultat d'exploitation global a grimpé de 21,6%, à 115 millions d'euros, après la prise en compte de 8 millions d'euros de charges non courantes. Le résultat net courant a quant à lui progressé nettement pour s'établir à 93 millions d'euros (1,23 euro par action), contre 76 millions au troisième trimestre 2025.

Ne prévoyant pas d'embellie externe à court terme, la direction a maintenu ses priorités : une baisse des effectifs de 3% via les départs naturels pour absorber l'inflation des frais fixes, des investissements annuels sous les 600 millions d'euros et 50 millions d'euros d'Ebitda additionnel issus de ses projets majeurs. Arkema réitère son objectif de dégager sur l'exercice 2026 un EBITDA légèrement supérieur à celui de 2025, à taux de change constants.

L'avis de Citigroup

Dans une note, la banque américaine évoque des résultats légèrement positifs, avec des volumes en hausse dans les trois divisions Matériaux de spécialité. Toutefois, Citi explique que le dépassement de 1% de l'Ebitda et l'écart avec les prévisions de marge devraient limiter les révisions à la hausse.

En ce qui concerne les prévisions, les analystes détaillent qu'elles nécessitent un Ebitda d'environ 265 millions d'euros au quatrième trimestre pour atteindre le consensus, ce qui semble réalisable.

La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 70 euros.

Les analystes ont toutefois identifié plusieurs risques : une demande faible et persistante qui pourrait entraîner des ventes inférieures aux prévisions et avoir un impact négatif sur l'utilisation des actifs, réduisant ainsi la rentabilité. Ils mettent également en avant la persistance de prix nets négatifs, après des résultats exceptionnels dans le PVDF (polyfluorure de vinylidène) en 2022, dans l'hypothèse où l'arrivée de capacités concurrentes viendrait assouplir l'équilibre entre l'offre et la demande. Enfin, ils s'inquiètent également d'un nouvel affaiblissement des marges sur l'acrylique, d'un risque macro-économique, ou encore des effets de change.