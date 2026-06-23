Arkema augmente ses capacités de PVDF en Amérique du Nord

La société a annoncé que l'investissement annoncé en février 2025, environ 20 millions de dollars, a été réalisé dans les délais prévus et dans le respect du budget initial.

L'augmentation de capacité à Calvert City, dans le Kentucky, de 15%, va permettre de renforcer le leadership du chimiste dans le PVDF (polyfluorure de vinylidène) et de mieux servir des marchés en forte croissance portés par les tendances mondiales de transition énergétique et de digitalisation, dans lesquels la croissance de la demande continue de se matérialiser conformément aux attentes. Elle soutiendra en particulier la demande croissante de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie (SSE), l'expansion rapide des data centers qui tire la demande en câbles et les infrastructures, ainsi que le marché en croissance des semi-conducteurs.